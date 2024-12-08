РФ не відмовиться від окупації Покровська навіть ціною великих втрат, - ISW

В Інституті переконані, що Кремль навряд чи відмовиться від наступу на Покровськ навіть ціною серйозних втрат, адже це підтримує ширшу російську довгострокову мету - захоплення всієї Донецької області.

Ситуація довкола Покровська

В ISW зазначили, що росіяни відновили наступальні операції, спрямовані на захоплення міста Покровськ у Донецькій області. Армія РФ здійснила поворотний маневр з півдня після успішного розширення своїх позицій на південь та південний схід від міста.

Наприкінці листопада 2024 року російські війська, включно з елементами 15-ї мотострілецької бригади (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ), почали просуватися далі на захід і північний захід від Селидового (на південний схід від Покровська) вздовж лінії Петрівка-Пустинка-Жовте на південь від Покровська. Це сталося після того, як агресор переважно зосередив свої наступальні зусилля на розширенні переднього краю на південь від Селидового та ліквідації осередків ЗСУ на північ та південь від Курахового.

В ISW зазначили, що нещодавно російські війська захопили Новопустинку (на південний захід від Покровська і на захід від Жовтого) та просунулися до південної околиці селища Шевченко (на північ від Жовтого). Оприлюднені 6 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від Новотроїцького (на захід від Новопустинки) і вздовж траси Т0515 Покровськ-Костянтинопіль у напрямку до Шевченко.

Російські військові блогери повідомили, що бої тривають у напрямку Шевченка та в центрі селища, а також що російські війська або просунулися на північ Новотроїцького, або захопили все селище. Водночас, зазначається у звіті, Інститут вивчення війни не знайшов підтвердження цим заявам.

Блогери РФ також стверджують, що російські війська відновили атаки на схід від Мирнограду (на схід від Покровська) біля Гродівки та Миколаївки, просуваються на південний схід від Покровська біля Даченського (на схід від Шевченка), а також атакують за підтримки бронетехніки біля Сухого Яру та Лисівки (обидва на північний схід від Даченського).

Наприкінці листопада 2024 року український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на лінії Новотроїцьке-Українка наступають підрозділи російської 90-ї танкової дивізії (41-а Армійський корпус, Південний військовий округ) - формування, яке російське військове командування часто перекидає на пріоритетні напрямки і використовує для використання тактичних переваг.

"Поворот російських військ на північ у бік Шевченкового знаменує собою помітний перелом у спрямованості російських атак на цій ділянці, адже у листопаді 2024 року російські війська переважно зосереджувалися на просуванні далі на захід від Селидового. Передислокація частин 90-ї танкової дивізії та активізація російських атак поблизу Даченського і на схід від Мирнограда також свідчать про зміну пріоритетів на цій ділянці фронту", - переконані в Інституті вивчення війни.

Ризик окупації Курахового та Великої Новосілки

Військове командування РФ, імовірно, вважає, що виділило достатню кількість живої сили і техніки для захоплення міста Курахове, а також для окупації чи обходу Великої Новосілки та вирівнювання лінії фронту на заході Донецької області впродовж найближчих тижнів.

Машовець 6 грудня заявив, що російські війська, ймовірно, захопили Старі Терни (на північний захід від Курахового і на північному березі Курахівського водосховища). Аналітик припустив, що війська РФ майже повністю ліквідували українські позиції на північ від водосховища.

"Російські війська продовжують використовувати фронтальні механізовані та піхотні атаки для повільного, але поступового просування у східну та центральну частини Курахового та на південь від міста до селища Дальнє. Це підтримує більш масштабні російські зусилля з ліквідації залишків українського "котла" між Дальнім та Кураховим", - вважають аналітики ISW.

У звіті також зазначається, що російське командування може бути задоволене нещодавнім просуванням військ РФ на північний захід від Вугледара до Костянтинопольського, а також від Успенівки і аж до Сухих Ялів (вздовж траси С-051104).

Аналітики припускають, що за оцінками командування РФ, війська зможуть закрити позиції ЗСУ, що простягаються від Костянтинопольського до Дального, і найближчими тижнями вирівняти лінію фронту на заході Донецької області вздовж лінії Дачне - Сухі Яли.

Нелобове захоплення Покровська і Мирнограду

В ISW також звернули увагу на той факт, що продовж останніх тижнів російські війська просунулися на північ, схід та південь від міста Велика Новосілка, намагаючись оточити цей населений пункт.

З огляду на ситуацію, командування РФ, імовірно, вважає, що російські війська можуть відновити наступальні операції для захоплення Покровська завдяки тактичним успіхам, досягнутими через ліквідацію розташування ЗСУ на північ та південь від Курахового, а також на північ від Вугледара.

В Інституті не виключають, що російські війська, ймовірно, намагаються обійти Покровськ із заходу та змусити українські війська вийти з Покровська та Мирнограду, щоб мінімізувати потребу РФ у фронтальних атаках на східних і південних підступах до міст.

"Російське військове командування спочатку визначило прямий штурм Покровська як основну наступальну операцію для своєї кампанії літа-осені 2024 року, але пізніше змінило план кампанії, оцінивши, що російські війська не зможуть захопити Покровськ фронтальним штурмом", - йдеться у звіті ISW.

Натомість, зазначається у звіті, військове командування РФ, схоже, визначило ліквідацію позицій ЗСУ біля Курахового, Вугледара, а пізніше, - і Великої Новосілки, як передумову для охоплення Покровська з півдня через Селидове.

Російські війська, ймовірно, мають намір наступати з району Новотроїцького-Новопустинки в напрямку Удачного (на захід від Покровська) та Гришиного (на північний захід від Покровська), щоб охопити Покровськ з півдня і заходу.

В ISW припускають, що росіяни, ймовірно, мають намір перекрити траси Т0515, Т0406 і М-30 на південний захід і захід від Покровська, щоб ускладнити логістику та змусити українські війська вийти з Покровська і Мирнограду без необхідності проводити дорогі лобові штурми міст.

Втома армії та навантаження на економіку РФ

Російське військове командування може перекинути сили з напрямків Курахове та Велика Новосілка, включно з додатковими підрозділами 90-ї танкової дивізії або 114-ї мотострілецької бригади (51-й армійський корпус, колишній 1-й армійський корпус "Донецької Народної Республіки" АК "ДНР"). Росіянам це потрібно для посилення своїх підрозділів, що які зараз діють на південь від Покровська.

В ISW переконані, що військове командування РФ, імовірно, передислокує сили з напрямків Курахове та Велика Новосілка лише після того, як російські війська захоплять або обійдуть тактичні цілі в цих районах, щоб забезпечити російським військам кращу географію поля бою.

На думку аналітиків, російські війська, які наразі діють на Курахівському та Великоновосілківському напрямках, імовірно, втомилися від багатомісячних боїв та можуть спробувати використати початкові тактичні успіхи на Покровському напрямку.

Спроби обійти Покровськ з флангу вимагатимуть значно більше часу, живої сили і бронетехніки, ніж фронтальні штурми міста, адже російським військам доведеться просуватися на великі відстані та захоплювати додаткові населені пункти.

Водночас, у ISW не виключають, що Збройні сили України, ймовірно, спробують організувати широку оборону в цьому районі. 7 грудня один з російських військових блогерів висловив занепокоєння, що добре укріплені оборонні позиції та ефективні операції ЗСУ з використанням безпілотників біля Шевченкового та Новотроїцького, можуть ускладнити подальше просування російських військ у цьому районі.

"Підрозділи безпілотників відіграли вирішальну роль в обмеженні здатності Росії проводити механізовані операції на Покровському напрямку в середині 2024 року і спонукали російське військове командування відмовитися від фронтального штурму Покровська наприкінці літа 2024 року.

Подальші успішні операції українських безпілотників можуть знову змусити російські війська проводити виснажливі піхотні штурми через міські райони Покровська в майбутньому, якщо українським силам вдасться достатньо затримати і зірвати російські зусилля, спрямовані на оточення міста", - переконані в ISW.

В ISW вважають, що російські війська, ймовірно, продовжать захоплення Покровська після зими 2024-2025 років і до весни 2025 року. Міністерство оборони Великої Британії нещодавно зазначило, що війська РФ зазнали рекордно високих втрат у листопаді 2024 року, в середньому 1523 втрати щодня і понад 45 тисяч втрат за місяць.

Продовження інтенсивних наступальних операцій в Україні, особливо в західній частині Донецької області, спричинило непідйомне навантаження на російський військовий апарат та економіку.

"Російській владі, ймовірно, доведеться балансувати між зростаючими втратами особового складу і зростаючим тиском щодо запровадження вкрай непопулярного часткового примусового призову в резерв - який ще більше посилить дефіцит робочої сили та економіку Росії - і бажанням захопити Покровськ та решту Донецької області", - вважають в Інституті вивчення війни.