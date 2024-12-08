РФ не откажется от оккупации Покровска даже ценой невероятных потерь, - ISW

В Институте убеждены, что Кремль вряд ли откажется от наступления на Покровск даже ценой серьезных потерь, ведь это поддерживает более широкую российскую долгосрочную цель - захват всей Донецкой области.

Ситуация вокруг Покровска

В ISW отметили, что россияне возобновили наступательные операции, направленные на захват города Покровск в Донецкой области. Армия РФ осуществила поворотный маневр с юга после успешного расширения своих позиций на юг и юго-восток от города.

В конце ноября 2024 года российские войска, включая элементы 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), начали продвигаться дальше на запад и северо-запад от Селидово (к юго-востоку от Покровска) вдоль линии Петровка-Пустинка-Жолтое к югу от Покровска. Это произошло после того, как агрессор преимущественно сосредоточил свои наступательные усилия на расширении переднего края к югу от Селидово и ликвидации ячеек ВСУ к северу и югу от Курахово.

В ISW отметили, что недавно российские войска захватили Новопустинку (к юго-западу от Покровска и к западу от Желтого) и продвинулись к южной окраине поселка Шевченко (к северу от Желтого). Обнародованные 6 декабря геолокационные кадры указывают на то, что россияне недавно продвинулись к северу от Новотроицкого (к западу от Новопустинки) и вдоль трассы Т0515 Покровск-Константинополь в направлении Шевченко.

Российские военные блогеры сообщили, что бои продолжаются в направлении Шевченко и в центре поселка, а также что российские войска либо продвинулись на север Новотроицкого, либо захватили весь поселок. В то же время, отмечается в отчете, Институт изучения войны не нашел подтверждения этим заявлениям.

Блогеры РФ также утверждают, что российские войска возобновили атаки к востоку от Мирнограда (к востоку от Покровска) у Гродовки и Николаевки, продвигаются на юго-восток от Покровска у Даченского (к востоку от Шевченко), а также атакуют при поддержке бронетехники у Сухого Яра и Лисовки (оба к северо-востоку от Даченского).

В конце ноября 2024 года украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что на линии Новотроицкое-Украинка наступают подразделения российской 90-й танковой дивизии (41-й Армейский корпус, Южный военный округ) - формирования, которое российское военное командование часто перебрасывает на приоритетные направления и использует для использования тактических преимуществ.

"Поворот российских войск на север в сторону Шевченково знаменует собой заметный перелом в направленности российских атак на этом участке, ведь в ноябре 2024 года российские войска преимущественно сосредотачивались на продвижении дальше на запад от Селидово. Передислокация частей 90-й танковой дивизии и активизация российских атак вблизи Даченского и к востоку от Мирнограда также свидетельствуют об изменении приоритетов на этом участке фронта", - убеждены в Институте изучения войны.

Риск оккупации Курахово и Великой Новоселки

Военное командование РФ, вероятно, считает, что выделило достаточное количество живой силы и техники для захвата города Курахово, а также для оккупации или обхода Великой Новоселки и выравнивания линии фронта на западе Донецкой области в течение ближайших недель.

Машовец 6 декабря заявил, что российские войска захватили Старые Терны (к северо-западу от Курахово и на северном берегу Кураховского водохранилища). Аналитик предположил, что войска РФ, вероятно, почти полностью ликвидировали украинские позиции к северу от водохранилища.

"Российские войска продолжают использовать фронтальные механизированные и пехотные атаки для медленного, но постепенного продвижения в восточную и центральную части Курахово и на юг от города до поселка Дальнее. Это поддерживает более масштабные российские усилия по ликвидации остатков украинского "котла" между Дальним и Курахово", - считают аналитики ISW.

В отчете также отмечается, что российское командование может быть удовлетворено недавним продвижением войск РФ на северо-запад от Угледара до Константинопольского и Успеновки и до Сухих Ялов (вдоль трассы С-051104). Аналитики предполагают, что по оценкам командования РФ, войска смогут закрыть позиции ВСУ, простирающиеся от Константинопольского до Дальнего, и в ближайшие недели выровнять линию фронта на западе Донецкой области вдоль линии Дачное - Сухие Ялы.

Нелобовой захват Покровска и Мирнограда

В ISW также обратили внимание на тот факт, что в течение последних недель российские войска продвинулись на север, восток и юг от Великой Новоселки, пытаясь окружить этот населенный пункт.

Учитывая ситуацию, командование РФ, вероятно, считает, что российские войска могут возобновить наступательные операции для захвата Покровска благодаря тактическим успехам, достигнутым из-за ликвидации расположения ВСУ к северу и югу от Курахово и к северу от Угледара.

"Российские войска, вероятно, пытаются обойти Покровск с запада и заставить украинские войска выйти из Покровска и Мирнограда, чтобы минимизировать потребность РФ во фронтальных атаках на восточных и южных подступах к городам. Российское военное командование сначала определило прямой штурм Покровска как основную наступательную операцию для своей кампании лета-осени 2024 года, но позже изменило план кампании, оценив, что российские войска не смогут захватить Покровск фронтальным штурмом", - говорится в отчете ISW.

Зато, отмечается в отчете, военное командование РФ, похоже, определило ликвидацию позиций ВСУ у Курахово, Угледара, а позже и Большой Новоселки, как предпосылку для охвата Покровска с юга через Селидово.

Российские войска, вероятно, намерены наступать из района Новотроицкого-Новопустинки в направлении Удачного (к западу от Покровска) и Гришино (к северо-западу от Покровска), чтобы охватить Покровск с юга и запада. Российские войска, вероятно, намерены перекрыть трассы Т0515, Т0406 и М-30 на юго-запад и запад от Покровска, чтобы усложнить логистику и заставить украинские войска выйти из Покровска и Мирнограда без необходимости проводить дорогостоящие лобовые штурмы городов.

Усталость армии РФ и нагрузка на экономику

Российское военное командование может перебросить силы с направлений Курахово и Великая Новоселка, включая дополнительные подразделения 90-й танковой дивизии или 114-й мотострелковой бригады (51-й армейский корпус, бывший 1-й армейский корпус Донецкой Народной Республики АК "ДНР"). Россиянам это нужно для усиления своих подразделений, которые сейчас действуют к югу от Покровска.

В ISW убеждены, что военное командование РФ, вероятно, передислоцирует силы с направлений Курахово и Великая Новоселка только после того, как российские войска захватят или обойдут тактические цели в этих районах, чтобы обеспечить российским войскам лучшую географию поля боя.

По мнению аналитиков, российские войска, которые сейчас действуют на Кураховском и Великоновоселковском направлениях, вероятно, устали от многомесячных боев и могут попытаться использовать начальные тактические успехи на Покровском направлении.

Попытки обойти Покровск с фланга потребуют значительно больше времени, живой силы и бронетехники, чем фронтальные штурмы города, ведь российским войскам придется продвигаться на большие расстояния и захватывать дополнительные населенные пункты.

В то же время, в ISW не исключают, что Вооруженные силы Украины, вероятно, попытаются организовать широкую оборону в этом районе. 7 декабря один из российских военных блогеров выразил обеспокоенность, что хорошо укрепленные оборонительные позиции и эффективные операции ВСУ с использованием беспилотников у Шевченково и Новотроицкого, могут затруднить дальнейшее продвижение российских войск в этом районе.

"Подразделения беспилотников сыграли решающую роль в ограничении способности России проводить механизированные операции на Покровском направлении в середине 2024 года и побудили российское военное командование отказаться от фронтального штурма Покровска в конце лета 2024 года. Дальнейшие успешные операции украинских беспилотников могут снова заставить российские войска проводить изнурительные пехотные штурмы через городские районы Покровска в будущем, если украинским силам удастся достаточно задержать и сорвать российские усилия, направленные на окружение города", - убеждены в ISW.

В ISW считают, что российские войска, вероятно, продолжат захват Покровска после зимы 2024-2025 годов и до весны 2025 года. Министерство обороны Великобритании недавно отметило, что войска РФ понесли рекордно высокие потери в ноябре 2024 года, в среднем 1523 потери ежедневно и более 45 тысяч потерь за месяц.

Продолжение интенсивных наступательных операций в Украине, особенно в западной части Донецкой области, повлекло неподъемную нагрузку на российский военный аппарат и экономику.

"Российским властям, вероятно, придется балансировать между растущими потерями личного состава и растущим давлением о введении крайне непопулярного частичного принудительного призыва в резерв - который еще больше усилит дефицит рабочей силы и экономику России - и желанием захватить Покровск и остальную часть Донецкой области", - говорится в отчете Института изучения войны.