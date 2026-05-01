РФ відмовилася від "м'ясних" штурмів і змінює тактику, - The Telegraph

Відмова від масових атак

Протягом понад чотирьох років Росія намагалася просуватися за рахунок чисельного тиску, направляючи великі сили під вогонь і розраховуючи перевантажити оборону.

Така стратегія супроводжувалася значними втратами і обмеженими результатами.

За оцінками, загальна кількість поранених і загиблих російських військових досягла близько 1,3 млн, з яких приблизно 325 тисяч - загиблі.

Як змінилася ситуація на полі бою

Згодом умови ведення війни істотно змінилися. Активне використання дронів дозволяє швидко виявляти великі скупчення військ, а засоби радіоелектронної боротьби ускладнюють координацію. Українська сторона навчилася ефективно прогнозувати дії противника.

Нова тактика малих груп

Російські підрозділи все частіше діють невеликими групами, інколи по дві-чотири людини.

Вони переміщуються переважно пішки, часто вночі, мінімізуючи використання зв'язку і намагаючись проникати через вразливі ділянки оборони.

"Відмова Росії від атак за принципом "м'ясорубки" або "живої хвилі" - це остання еволюція в характері бойових дій...", - зазначив експерт.

За словами аналітиків, така модель передбачає повільне і приховане просування замість відкритих атак.

Цілі та особливості нової стратегії

Основне завдання малих груп - закріплення в тилу і поступове накопичення сил для наступних ударів.

Команди діють автономно, а управління часто здійснюється за допомогою дронів, які допомагають коригувати рух і виявляти цілі.

Обмежені результати та втрати

Попри зміни, така тактика не забезпечує швидких проривів. Аналітики зазначають, що йдеться про повільне просування з мінімальними територіальними результатами та значними втратами.

"Прорвати оборону такими групами неможливо. Можливий тільки повільний, поступовий наступ...", - зазначив експерт.

Вплив технологій на війну

Постійне спостереження з повітря і ризик швидкого удару роблять великі атаки неефективними.

Саме це змушує російську армію адаптуватися до нових умов, де ключову роль відіграють технології та скритність дій.