РФ отказалась от "мясных" штурмов и меняет тактику, - The Telegraph

Отказ от массовых атак

На протяжении более четырех лет Россия пыталась продвигаться за счет численного давления, направляя крупные силы под огонь и рассчитывая перегрузить оборону.

Такая стратегия сопровождалась значительными потерями и ограниченными результатами.

По оценкам, общее число раненых и погибших российских военных достигло около 1,3 млн, из которых примерно 325 тысяч — погибшие.

Как изменилась ситуация на поле боя

Со временем условия ведения войны существенно изменились. Активное использование дронов позволяет быстро обнаруживать крупные скопления войск, а средства радиоэлектронной борьбы осложняют координацию. Украинская сторона научилась эффективно прогнозировать действия противника.

Новая тактика малых групп

Российские подразделения все чаще действуют небольшими группами, иногда по два-четыре человека.

Они перемещаются преимущественно пешком, часто ночью, минимизируя использование связи и пытаясь проникать через уязвимые участки обороны.

"Отказ России от атак по принципу "мясорубки" или "живой волны" — это последняя эволюция в характере боевых действий...", - отметил эксперт.

По словам аналитиков, такая модель предполагает медленное и скрытное продвижение вместо открытых атак.

Цели и особенности новой стратегии

Основная задача малых групп — закрепление в тылу и постепенное накопление сил для последующих ударов.

Команды действуют автономно, а управление часто осуществляется с помощью дронов, которые помогают корректировать движение и выявлять цели.

Ограниченные результаты и потери

Несмотря на изменения, такая тактика не обеспечивает быстрых прорывов. Аналитики отмечают, что речь идет о медленном продвижении с минимальными территориальными результатами и значительными потерями.

"Прорвать оборону такими группами невозможно. Возможен только медленный, постепенный наступ...", - отметил эксперт.

Влияние технологий на войну

Постоянное наблюдение с воздуха и риск быстрого удара делают крупные атаки неэффективными.

Именно это вынуждает российскую армию адаптироваться к новым условиям, где ключевую роль играют технологии и скрытность действий.