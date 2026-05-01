РФ відмовилася від "м'ясних" штурмів і змінює тактику, - The Telegraph
Науковий співробітник програми "Росія і Євразія" Chatham House Кір Джайлз заявив, що російська армія змінює підхід до ведення бойових дій в Україні, поступово відмовляючись від масованих атак на користь прихованішої тактики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph.
Відмова від масових атак
Протягом понад чотирьох років Росія намагалася просуватися за рахунок чисельного тиску, направляючи великі сили під вогонь і розраховуючи перевантажити оборону.
Така стратегія супроводжувалася значними втратами і обмеженими результатами.
За оцінками, загальна кількість поранених і загиблих російських військових досягла близько 1,3 млн, з яких приблизно 325 тисяч - загиблі.
Як змінилася ситуація на полі бою
Згодом умови ведення війни істотно змінилися. Активне використання дронів дозволяє швидко виявляти великі скупчення військ, а засоби радіоелектронної боротьби ускладнюють координацію. Українська сторона навчилася ефективно прогнозувати дії противника.
Нова тактика малих груп
Російські підрозділи все частіше діють невеликими групами, інколи по дві-чотири людини.
Вони переміщуються переважно пішки, часто вночі, мінімізуючи використання зв'язку і намагаючись проникати через вразливі ділянки оборони.
"Відмова Росії від атак за принципом "м'ясорубки" або "живої хвилі" - це остання еволюція в характері бойових дій...", - зазначив експерт.
За словами аналітиків, така модель передбачає повільне і приховане просування замість відкритих атак.
Цілі та особливості нової стратегії
Основне завдання малих груп - закріплення в тилу і поступове накопичення сил для наступних ударів.
Команди діють автономно, а управління часто здійснюється за допомогою дронів, які допомагають коригувати рух і виявляти цілі.
Обмежені результати та втрати
Попри зміни, така тактика не забезпечує швидких проривів. Аналітики зазначають, що йдеться про повільне просування з мінімальними територіальними результатами та значними втратами.
"Прорвати оборону такими групами неможливо. Можливий тільки повільний, поступовий наступ...", - зазначив експерт.
Вплив технологій на війну
Постійне спостереження з повітря і ризик швидкого удару роблять великі атаки неефективними.
Саме це змушує російську армію адаптуватися до нових умов, де ключову роль відіграють технології та скритність дій.
Нагадуємо, що Росія нарощує удари по українських містах і водночас зберігає можливість отримувати доступ до західних технологій, що використовуються під час виробництва безпілотників.