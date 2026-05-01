РФ отказалась от "мясных" штурмов и меняет тактику, - The Telegraph
Научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Chatham House Кир Джайлз заявил, что российская армия меняет подход к ведению боевых действий в Украине, постепенно отказываясь от массированных атак в пользу более скрытной тактики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.
Отказ от массовых атак
На протяжении более четырех лет Россия пыталась продвигаться за счет численного давления, направляя крупные силы под огонь и рассчитывая перегрузить оборону.
Такая стратегия сопровождалась значительными потерями и ограниченными результатами.
По оценкам, общее число раненых и погибших российских военных достигло около 1,3 млн, из которых примерно 325 тысяч — погибшие.
Как изменилась ситуация на поле боя
Со временем условия ведения войны существенно изменились. Активное использование дронов позволяет быстро обнаруживать крупные скопления войск, а средства радиоэлектронной борьбы осложняют координацию. Украинская сторона научилась эффективно прогнозировать действия противника.
Новая тактика малых групп
Российские подразделения все чаще действуют небольшими группами, иногда по два-четыре человека.
Они перемещаются преимущественно пешком, часто ночью, минимизируя использование связи и пытаясь проникать через уязвимые участки обороны.
"Отказ России от атак по принципу "мясорубки" или "живой волны" — это последняя эволюция в характере боевых действий...", - отметил эксперт.
По словам аналитиков, такая модель предполагает медленное и скрытное продвижение вместо открытых атак.
Цели и особенности новой стратегии
Основная задача малых групп — закрепление в тылу и постепенное накопление сил для последующих ударов.
Команды действуют автономно, а управление часто осуществляется с помощью дронов, которые помогают корректировать движение и выявлять цели.
Ограниченные результаты и потери
Несмотря на изменения, такая тактика не обеспечивает быстрых прорывов. Аналитики отмечают, что речь идет о медленном продвижении с минимальными территориальными результатами и значительными потерями.
"Прорвать оборону такими группами невозможно. Возможен только медленный, постепенный наступ...", - отметил эксперт.
Влияние технологий на войну
Постоянное наблюдение с воздуха и риск быстрого удара делают крупные атаки неэффективными.
Именно это вынуждает российскую армию адаптироваться к новым условиям, где ключевую роль играют технологии и скрытность действий.
Напоминаем, что Россия наращивает удары по украинским городам и при этом сохраняет возможность получать доступ к западным технологиям, используемым при производстве беспилотников.