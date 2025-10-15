РФ відмовилась виконувати рішення ЄСПЛ щодо компенсації Грузії

ЄСПЛ постановив, що РФ має виплатити Грузії 253 млн євро через встановлення незаконного "кордону" на адміністративній межі з окупованими нею грузинськими територіями та пов'язаним з цим порушенням прав людини.

Грузія подала до ЄСПЛ позов проти країни-агресорки у серпні 2018 року через те, що "бордеризація" створила ситуацію системного порушення прав людини. Зокрема, йдеться про загрозу для життя людей, які перетинають адмінкордон з окупованими РФ територіями.

У квітні минулого року ЄСПЛ визнав, що так звана "бордеризація" створила системну практику порушень прав людини.

Раніше РБК-Україна писало, що РФ відмовилася виконувати рішення ЄСПЛ, який визнав Москву винною у загибелі пасажирів рейсу MH17 - авіалайнера Boeing 777 компанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році.

Тоді речник Кремля підтвердив, що Росія не збирається виконувати будь-які рішення ЄСПЛ. Серед них й рішення щодо катастрофи літака, яке виніс суд 9 липня.