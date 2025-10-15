РФ отказалась выполнять решение ЕСПЧ по компенсации Грузии

ЕСПЧ постановил, что РФ должна выплатить Грузии 253 млн евро из-за установления незаконной "границы" на административной границе с оккупированными ею грузинскими территориями и связанным с этим нарушением прав человека.

Грузия подала в ЕСПЧ иск против страны-агрессора в августе 2018 года из-за того, что "бордеризация" создала ситуацию системного нарушения прав человека. В частности, речь идет об угрозе для жизни людей, пересекающих админграницу с оккупированными РФ территориями.

В апреле прошлого года ЕСПЧ признал, что так называемая "бордеризация" создала системную практику нарушений прав человека.

Ранее РБК-Украина писало, что РФ отказалась выполнять решение ЕСПЧ, который признал Москву виновной в гибели пассажиров рейса MH17 - авиалайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Тогда представитель Кремля подтвердил, что Россия не собирается выполнять любые решения ЕСПЧ. Среди них и решение по катастрофе самолета, которое вынес суд 9 июля.