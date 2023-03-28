РФ виділяє 4,7 млн доларів для знищення українських бібліотек в окупації, - ЦНС

Російські загарбники продовжують вилучати українські книжки з бібліотек на окупованих територіях та заміщують їх російською літературою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"За наявними даними, Міністерство культури РФ виділяє понад 2,6 млн доларів на закупівлю та поширення російських книжок на окупованих територіях півдня та сходу України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько понад 1,5 млн доларів виділяється на створення трьох модельних бібліотек у кожному окупованому регіоні та понад 520 тисяч доларів на фінансування бібліотек захоплених регіонів.
"Таким чином, росіяни ставлять перед собою мету знищити українську літературу на окупованій території. Це характерна риса Росії - знищити рідну мову, насадити свої правила життя", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що військові РФ на окупованій частині Херсонської області почали пошуки проукраїнських громадян.
Окупанти у Скадовську (Херсонська область) викрадають автомобілі у місцевих мешканців. Їх передають на потреби армії РФ.
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