Росіяни розшукують проукраїнських громадян на окупованій частині Херсонської області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією", - повідомили в Генштабі.

Для пошуків військові РФ використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Нагадаємо, російські війська у тимчасово окупованих районах Запорізької області забороняють мешканцям виходити зі своїх будинків.

Крім того, сьогодні військові РФ вийшли з Нової Каховки.

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