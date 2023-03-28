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РФ выделяет 4,7 млн долларов для уничтожения украинских библиотек в оккупации, - ЦНС

Фото: РФ выделяет 4,7 млн долларов для уничтожения украинских библиотек (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают изымать украинские книги из библиотек на оккупированных территориях и замещают их российской литературой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По имеющимся данным, Министерство культуры РФ более 2,6 млн долларов на закупку и распространение российских книг на оккупированных территориях юга и востока Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1,5 млн долларов выделяется на создание трех модельных библиотек в каждом оккупированном регионе и более 520 тысяч долларов на финансирование библиотек захваченных регионов.

"Таким образом, россияне ставят перед собой цель уничтожить украинскую литературу на оккупированной территории. Это характерная черта России - уничтожить родной язык, насадить свои правила жизни", - добавили в ЦНС.

Напомним, что военные РФ на оккупированной части Херсонской области начали поиски проукраинских граждан.

Оккупанты в Скадовске (Херсонская область) угоняют автомобили у местных жителей. Их передают на нужды армии РФ.

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