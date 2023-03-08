ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти у Скадовську забирають у людей автомобілі на потреби армії РФ, - ЦНС

Новость на русском →
Скадовськ, Середа 08 березня 2023 16:46
Окупанти у Скадовську забирають у людей автомобілі на потреби армії РФ, - ЦНС Фото: Окупанти у Скадовську забирають у людей автомобілі (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти у Скадовську (Херсонська область) викрадають автомобілі у місцевих мешканців. Їх передають на потреби армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує розкрадати майно мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти пограбували гаражні корпоративи у Скадовському районі. Росіяни обходять помешкання й вилучають автомобілі прямо під час "перевірки" на потреби армії РФ.

"Зауважимо, що на окупованих територіях росіяни практикують перепродаж викрадених автомобілів. Для цього їм "перебивають" номерні знаки й відганяють до РФ", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що в окупованому Скадовську (Херсонська область) росіяни можуть зупинити будь-кого та розпочати перевірку. Люди відчувають значний тиск з боку загарбників.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти, які вдерлися в Україну, тепер просять фінансової допомоги в українців. Зокрема, такі оголошення можна побачити у захопленому Скадовську (Херсонська область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь