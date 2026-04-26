РФ відчуває дефіцит ракет для захисту від українських дронів, - Сирський

Результати зустрічі

Під час зустрічі з начальником Штабу оборони Канади генералом Дженні Каріньян головнокомандувач подякував уряду Канади за військову допомогу, зокрема через фонд NSATU та участь у Чеській ініціативі.

Особливу увагу сторони приділили ролі Канади в діяльності "Коаліції винищувачів" та навчальних місіях для бійців ЗСУ.

Ситуація на фронті

Олександр Сирський поінформував канадську сторону про складну обстановку на лінії бойового зіткнення.

За його словами, ворог активізував наступи майже на всіх ділянках, проте українські сили стримують тиск завдяки інноваціям.

"Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", - зазначив Сирський.

Фото: зустріч Сирського з начальницею Штабу оборони Канади (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Ураження російського ВПК

Окремо було наголошено на ефективності атак по стратегічних об'єктах на території РФ. Це призводить до виснаження ресурсів російської протиповітряної оборони.

"Системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності ППО противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам", - підкреслив Сирський.