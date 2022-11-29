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РФ вичерпує запаси боєприпасів та просить у Ірану ракети, - Столтенберг

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 15:28
РФ вичерпує запаси боєприпасів та просить у Ірану ракети, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Командування НАТО відомо про те, що Росія зазнає дефіциту боєприпасів і звернулася до Ірану для надання нових ракет.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Нам відомо, що Росія вичерпує запаси боєприпасів, і тому вони також звернулися до Ірану, щоб отримати ще більше. Ми чітко говоримо, що жодна країна не повинна підтримувати незаконну російську війну. Тому ні Іран, ні якась інша країна не повинні надавати Росії ракети, дрони чи щось інше, що може допомогти їм продовжувати цю брутальну агресивну війну проти України", - зазначив генсек НАТО.

Раніше Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс посилює свою присутність від Балтійського моря до Чорного моря. Це відповідь НАТО на російську агресію.

Зазначимо, генсек НАТО також заявив, що глава Кремля Володимир Путін програє в Україні, тож країна-агресор намагається використати зиму як зброю.

Нагадаємо, сьогодні у Бухаресті стартує засідання глав дипвідомств країн НАТО. Як раніше анонсувалося, серед ключових тем зустрічі буде допомога Україні у боротьбі проти російського агресора.

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