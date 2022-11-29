НАТО у відповідь на агресію РФ посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря
Північноатлантичний альянс посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Це відповідь НАТО на російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом в Бухаресті, де сьогодні стартує саміт Альянсу.
"Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО. І виклики, які створює незаконна війна Росії в Україні. У відповідь на агресію РФ НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", - заявив Столтенберг.
За його словами, НАТО створює нові бойові групи.
"Включаючи ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо, а американські ракети Patriot посилюють ваш захист. Це надсилає чіткий сигнал про те, що НАТО тут і ми зробимо все необхідне, щоб захистити всіх членів Альянсу", - підсумував Столтенберг.
Зазначимо, генсек НАТО сьогодні також заявив, що глава Кремля Володимир Путін програє в Україні, тому країна-агресор намагається використовувати зиму як зброю.
Нагадаємо, сьогодні в Бухаресті стартує засідання глав дипвідомств країн НАТО відбувається, Як раніше анонсувалося, серед ключових тем зустрічі буде допомога Україні у боротьбі проти російського агресора.
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