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Путін програє в Україні та намагається використовувати зиму як зброю, - Столтенберг

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Вівторок 29 листопада 2022 12:49
Путін програє в Україні та намагається використовувати зиму як зброю, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін програє в Україні, тому країна-агресор намагається використовувати зиму як зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що союзники по Альянсу вже передали Україні генератори та запчастини, щоб допомогти відновити пошкоджені енергетичні об’єкти.

Зазначимо, що сьогодні міністри закордонних справ країн НАТО зустрічаються на дводенному саміту в Румунії, щоб ухвалити додаткову підтримку для України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння, оскільки без цього Україна не зможе перемогти у війні.

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