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У РФ вибухнув новітній винищувач Су-57: деталі від ГУР

11:13 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: у РФ вибухнув новітній винищувач Су-57 (wikimedia.org)

На території російського військового аеродрому "Ахтубінск" 29 жовтня 2026 року вибухнув найновіший багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Зазначається, що це сталось під час запуску двигунів. Вартість бойового літака оцінюється у близько 150 млн доларів.

Су-57 оснащений авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1. Одна з причин, чому двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування - це пальне неналежної якості.

У межах виконання державного контракту на виробництво багатоцільових винищувачів Су-57 ООО "РН-Аэро" постачає авіаційне паливо для ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", яка знаходиться під санкціями США, Канади, Швейцарії, ЄС, Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, та України.

Мова йде про паливо Jet A-1, яке є аналогом російсько-радянського авіаційного палива ТС-1 та РТ для газотурбінних авіаційних двигунів. Пальне Jet A-1 повністю сумісне і придатне для використання російськими літаками МіГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М й Ту-95МС.

Також Jet A-1 може використовуватись для заправки реактивних ударних БпЛА "Герань-4" та "Герань-5" з турбореактивними двигунами типу Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) або їх російськими копіями ТРД-2000.

Раніше повідомлялось, що Росія посилює захист ключових військових авіаційних об'єктів від далекобійних ударів України. Зокрема, підприємства, яке виробляє два найсучасніші типи російських винищувачів - Су-57 та Су-35.

Як повідомляється, на авіаційному заводі в місті Комсомольський-на-Амурі та сусідній авіабазі Дземгі проходять масштабні будівельні роботи.

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