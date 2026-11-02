Зазначається, що це сталось під час запуску двигунів. Вартість бойового літака оцінюється у близько 150 млн доларів.

Су-57 оснащений авіаційним турбореактивним двоконтурним двигуном АЛ-41Ф1. Одна з причин, чому двигуни такого типу можуть вибухати або зазнавати катастрофічного руйнування - це пальне неналежної якості.

У межах виконання державного контракту на виробництво багатоцільових винищувачів Су-57 ООО "РН-Аэро" постачає авіаційне паливо для ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", яка знаходиться під санкціями США, Канади, Швейцарії, ЄС, Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії, та України.

Мова йде про паливо Jet A-1, яке є аналогом російсько-радянського авіаційного палива ТС-1 та РТ для газотурбінних авіаційних двигунів. Пальне Jet A-1 повністю сумісне і придатне для використання російськими літаками МіГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М й Ту-95МС.

Також Jet A-1 може використовуватись для заправки реактивних ударних БпЛА "Герань-4" та "Герань-5" з турбореактивними двигунами типу Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) або їх російськими копіями ТРД-2000.