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РФ вгатила по "Епіцентру" на Волині, є пошкодження

12:30 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у Ковелі дрони вдарили по "Епіцентру" (Getty Images)

Уночі ворог майже щогодини запускав "Шахеди" на Волинь. Найбільше дісталося Ковелю, зокрема території "Епіцентру", де пошкодили склади.

Це була чергова важка ніч для області. У небі над Волинню зафіксували близько 15 безпілотників - реактивних "Шахедів". Кілька з них згодом вийшли на територію Львівської області.

Як і в попередні дні, ворог цілив в енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Що пошкодили в Ковелі

Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Там пошкодили приватну СТО та стоянку для вантажівок із напівпричепами.

Також вдарили по території "Епіцентру". На ній постраждали складські приміщення.

"Найголовніше - попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих. І це справді велике полегшення, зважаючи на інтенсивність ворожих атак", - наголосили в ОВА.

Станом на 09:00 майже вся область зі світлом. Без електрики залишаються лише кілька населених пунктів Луцького району.

Нагадаємо, сьогодні вранці дрон вдарив по трасі Київ-Одеса у Фастівському районі.

За даними прокуратури, загинули троє людей, ще четверо були поранені.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що дрон упав біля АЗС у Голосіївському районі Києва.

За словами мера Києва Віталія Кличка, одна людина загинула, шестеро постраждали.

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Волинська областьАтака дронів