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РФ ударила по "Эпицентру" на Волыни, есть повреждения

12:30 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Ковеле дроны ударили по "Эпицентру" (Getty Images)

Ночью враг почти каждый час запускал "Шахеды" на Волынь. Больше всего досталось Ковелю, в частности, территории "Эпицентра", где повредили склады.

Это была очередная тяжелая ночь для области. В небе над Волынью зафиксировали около 15 беспилотников - реактивных "Шахедов". Несколько из них вышли на территорию Львовской области.

Как и в предыдущие дни, враг целился в энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.

Что повредили в Ковеле

Больше всего атак этой ночью подвергся Ковель. Там были повреждены частная СТО и стоянка для грузовиков с полуприцепами.

Также ударили по территории "Эпицентра". Здесь пострадали складские помещения.

"Самое главное - несмотря на очередную тяжелую ночь, на Волыни нет погибших и травмированных. И это действительно большое облегчение, учитывая интенсивность вражеских атак", - отметили в ОВА.

По состоянию на 09.00 почти вся область со светом. Без электричества остаются всего несколько населенных пунктов Луцкого района.

Напомним, сегодня утром дрон ударил по трассе Киев-Одесса в Фастовском районе.

По данным прокуратуры, погибли три человека, еще четверо были ранены.

Ранее РБК-Украина сообщала, что дрон упал возле АЗС в Голосеевском районе Киева.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, один человек погиб, шестеро пострадали.

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