Дрон вдарив біля АЗС у Києві, є жертва і постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Загалом станом на зараз постраждало шестеро людей унаслідок цієї атаки ворога. П'ятеро із них були госпіталізовані.

"Падіння БпЛА в Голосіївському районі біля АЗС на межі з Київською областю. Одна людина загинула", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці також ворог атакував автомобілі на трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки загинуло троє людей, є також і поранені.

Протягом цієї ночі РФ випустила по Україні 165 дронів, частину з них було збито. Атака триває.