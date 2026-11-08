РФ вгатила по будинку в передмісті Дніпра: є загиблий, під завалами можуть бути люди

Російські війська атакували безпілотником передмістя Дніпра. Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна дістала поранень. Також зруйновано щонайменше один приватний будинок, на місці спалахнула пожежа.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
"Ворог ударив безпілотником по передмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Зруйнований щонайменше один приватний будинок", - написав він.
Ганжа додав, що за попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.
Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки є загиблий і поранений. На місці продовжують ліквідовувати наслідки удару.
Нагадаємо, 8 листопада російські війська атакували Одесу. Під ударом опинилися адміністративна будівля, нежитлове приміщення та склад із продовольчими товарами, де після влучання спалахнула масштабна пожежа. Також унаслідок обстрілу загинула людина.
Крім того, ввечері 7 листопада російський безпілотник атакував житлову забудову Хмельницького. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки та вибито вікна в багатоповерхівках. Також постраждала одна людина.