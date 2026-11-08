РФ вгатила по будинку в передмісті Дніпра: є загиблий, під завалами можуть бути люди

"Ворог ударив безпілотником по передмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Зруйнований щонайменше один приватний будинок", - написав він.

Ганжа додав, що за попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки є загиблий і поранений. На місці продовжують ліквідовувати наслідки удару.