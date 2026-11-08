РФ ударила по дому в пригороде Днепра: есть погибший, под завалами могут быть люди

"Враг ударил беспилотником по пригороду Днепра. Загорелся пожар. Разрушен по меньшей мере один частный дом", - написал он.

Ганжа добавил, что, по предварительной информации, под завалами могут быть люди.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате российской атаки погиб и ранен. На месте продолжается ликвидация последствий удара.