ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вербує молодь до фейкових медіа на окупованих територіях, - ЦНС

Понеділок 24 червня 2024 05:30
UA EN RU
РФ вербує молодь до фейкових медіа на окупованих територіях, - ЦНС Фото: прапор країни-агресора Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація створює фейкові локальні медіа на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) з метою ізоляції інформаційного поля. До пропагандистської машини долучають молодь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"За задумом ці медіа, які фінансуються кремлем, мають бути «голосом місцевих». Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що окупанти створюють на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Таким чином, росіяни намагаються зменшити кадровий дефіцит своєї пропагандистської машини.

"Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди", - резюмували у ЦНС.

Крім того, відомство закликало не ставати на службу до ворога і не псувати своє життя.

Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях України активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в одній з лікарень тимчасово окупованого Донецька окупанти відкрили "солдатську бібліотеку". Росіяни мають на меті формувати відчуття причетності молоді до "русской ідентичності" і героїв так званої "СВО".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та РФ: заява
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та РФ: заява
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України