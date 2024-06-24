РФ вербує молодь до фейкових медіа на окупованих територіях, - ЦНС

Російська Федерація створює фейкові локальні медіа на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) з метою ізоляції інформаційного поля. До пропагандистської машини долучають молодь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

"За задумом ці медіа, які фінансуються кремлем, мають бути «голосом місцевих». Проте редакціями керують росіяни, й всі вони створені вже після захоплення регіону", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що окупанти створюють на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Таким чином, росіяни намагаються зменшити кадровий дефіцит своєї пропагандистської машини.

"Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди", - резюмували у ЦНС.

Крім того, відомство закликало не ставати на службу до ворога і не псувати своє життя.