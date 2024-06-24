РФ вербует молодежь в фейковые медиа на оккупированных территориях, - ЦНС
Российская Федерация создает фейковые локальные медиа на временно оккупированных территориях (ВОТ) с целью изоляции информационного поля. В пропагандистскую машину приобщают молодежь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
"По замыслу эти медиа, финансируемые кремлем, должны быть "голосом местных". Однако редакциями руководят россияне, и все они созданы уже после захвата региона", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что оккупанты создают на ВОТ медиашколы с бесплатным обучением. Таким образом, россияне пытаются снизить кадровый дефицит своей пропагандистской машины.
"Чтобы уменьшить кадровый дефицит враг создает на ВОТ медиашколы с бесплатным обучением. Играя на желании молодежи стать известными и независимыми от родителей, россияне вербуют местных подростков к работе на свою машину пропаганды", - резюмировали в ЦНС.
Кроме того, ведомство призвало не становиться на службу к врагу и не портить свою жизнь.
Напомним, что россияне на оккупированных территориях Украины активно набирают судебные приставы в фейковые суды из числа местного населения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в одной из больниц временно оккупированного Донецка оккупанты открыли "солдатскую библиотеку". Русские преследуют цель формировать ощущение причастности молодежи к "русской идентичности" и героям так называемой "СВО".
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