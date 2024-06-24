РФ вербует молодежь в фейковые медиа на оккупированных территориях, - ЦНС

Российская Федерация создает фейковые локальные медиа на временно оккупированных территориях (ВОТ) с целью изоляции информационного поля. В пропагандистскую машину приобщают молодежь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

"По замыслу эти медиа, финансируемые кремлем, должны быть "голосом местных". Однако редакциями руководят россияне, и все они созданы уже после захвата региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оккупанты создают на ВОТ медиашколы с бесплатным обучением. Таким образом, россияне пытаются снизить кадровый дефицит своей пропагандистской машины.

"Чтобы уменьшить кадровый дефицит враг создает на ВОТ медиашколы с бесплатным обучением. Играя на желании молодежи стать известными и независимыми от родителей, россияне вербуют местных подростков к работе на свою машину пропаганды", - резюмировали в ЦНС.

Кроме того, ведомство призвало не становиться на службу к врагу и не портить свою жизнь.