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ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW

Середа 27 вересня 2023 04:59
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ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Росія намагалсь контратакувати біля Куп'янську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії РФ дислокуються під Токмаком. Однак російське командування не укомплектувало глибоко багатоешелоновану оборону на півдні України.

Напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу західної Запорізької області загрожує цілісності російської оборони, та сприяє контрнаступу ЗСУ.

Наразі ситуація у Вербовому залишається незрозумілою, оскільки 26 вересня українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області.

Російські війська вели контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили п'ять контратак росіян поблизу Кліщіївки.

ЗСУ проводили наступальні операції в західній Запорізькій області та досягли північної околиці Новопрокопівки.

ЗСУ знищують російських загарбників

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 вересня, склали 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 276 670 військових.

Також на Таврійському напрямку російські окупанти за минулу добу втратили п'ять складів, 35 одиниць техніки та 190 військових.

Сьогодні повідомлялось, що українські військові за один вечір знищили секретним вітчизняним дроном російську техніку на суму в понад 7 млн доларів.

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Війна Росії проти України Купянск Контрнаступ ЗСУ
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ЗСУ досягли околиці Новопрокопівки, а РФ перекинула війська до Токмака, - ISW
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