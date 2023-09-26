П'ять складів, десятки техніки і не тільки. Названо втрати РФ на таврійському напрямку

На таврійському напрямку російські окупанти за минулу добу втратили п'ять складів, 35 одиниць техніки та 190 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Так, за його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 949 вогневих завдань.



"За останню добу втрати ворога склали 190 осіб (безповоротні - 62, поранені - 127, полон - 1)", - розповів Тарнавський.

Крім того, генерал зазначив, що ЗСУ вдалося знищити 35 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 15 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога", - констатував він.

Втрати РФ в Україні

За добу раніше, як розповідав Тарнавський, на таврійському напрямку ЗСУ знищили 38 одиниць військової техніки противника та чотири боєприпаси.

Загалом на ранок вівторка, 26 вересня, Сили оборони України знищили 400 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 276 670 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 артсистем та 29 дронів ворога.

Також за даними джерел РБК-Україна, ЗСУ атакували тимчасовий пункт управління окупантів у Херсонській області. В результаті було ліквідовано 8 російських офіцерів, а ще 7 поранено.