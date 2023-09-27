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ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW

Среда 27 сентября 2023 04:59
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ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Россия пыталась контратаковать возле Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Подразделения 42-й мотострелковой дивизии РФ дислоцируются под Токмаком. Однако российское командование не укомплектовало глубоко многоэшелонированную оборону на юге Украины.

Напряженность между российскими подразделениями, которые действуют на передовой и в тылу западной Запорожской области угрожает целостности российской обороны, и способствует контрнаступлению ВСУ.

Сейчас ситуация в Вербовом остается непонятной, поскольку 26 сентября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области.

Российские войска вели контратаки в районе Бахмута, но не достигли подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отбили пять контратак россиян вблизи Клещеевки.

ВСУ проводили наступательные операции в западной Запорожской области и достигли северной окраины Новопрокоповки.

ВСУ уничтожают российских захватчиков

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 сентября, составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 276 670 военных.

Также на Таврическом направлении российские оккупанты за минувшие сутки потеряли пять складов, 35 единиц техники и 190 военных.

Сегодня сообщалось, что украинские военные за один вечер уничтожили секретным отечественным дроном российскую технику на сумму более 7 млн долларов.

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Война России против Украины Купянск Контрнаступление ВСУ
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ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
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