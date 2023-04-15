РФ веде постійні обстріли. Жителів Донецької області закликали не поспішати з поверненням додому

У відомстві нагадали, що Російська Федерація веде постійний обстріл житлових районів й об’єктів критичної інфраструктури. Це призводить до руйнування будинків та травмування і загибелі місцевих жителів. Тож ухвалити рішення про передчасне повернення з евакуації - це наразити на небезпеку себе і своїх рідних.

"Також мешканців Донецької області, які досі залишаються у регіоні, закликають евакуюватися до безпечних регіонів країни. Зокрема, це стосується сімей, у яких є діти й особи з обмеженими фізичними можливостями", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, з 18 квітня жителі Донецької області зможуть безплатно евакуюватися залізничним транспортом до територіальних громад Житомирської області. Детальну інформацію щодо евакуації можна знайти за посиланням.