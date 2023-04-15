РФ ведет постоянные обстрелы. Жителей Донецкой области призвали не торопиться с возвращением домой

В ведомстве напомнили, что Российская Федерация ведет постоянные обстрелы жилых районов и объектов критической инфраструктуры. Это приводит к разрушению домов и травмированию и гибели местных жителей. Поэтому принять решение о преждевременном возвращении из эвакуации - это подвергнуть опасности себя и своих родных.

"Также жителей Донецкой области, которые до сих пор остаются в регионе, призывают эвакуироваться в безопасные регионы страны. В частности, это касается семей, у которых есть дети и лица с ограниченными физическими возможностями", - говорится в сообщении.

Напомним, с 18 апреля жители Донецкой области смогут бесплатно эвакуироваться железнодорожным транспортом в территориальные общины Житомирской области. Подробную информацию об эвакуации можно найти по ссылке.