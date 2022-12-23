РФ не вдасться знищити ані Різдво, ані Україну, - ЄС в ОБСЄ

Російській Федерації не вдасться зруйнувати рішучість України боротися з агресором до перемоги, як і волю жити вільно та незалежно.

Про це йдеться в оголошеній заяві Євросоюзу на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт представництва ЄС у міжнародних організаціях у Відні.

"Росія має намір цього року позбавити жителів України свят. Але Росія має зрозуміти, що вона не може знищити ані Різдво, ані Україну. Росії ніколи не вдасться зруйнувати волю українського народу жити вільно та незалежно, його рішучість боротися з агресором до перемоги, його демократичне та благополучне європейське майбутнє", - зазначається у релізі.

Також наголошується, що минулого тижня Європейській раді лідери ЄС ясно дали зрозуміти, що Євросоюз та його держави-члени рішуче засуджують агресивну війну Росії проти України.

"Вони підтвердили повну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід'ємного права України на самооборону від російської агресії", - йдеться у заяві.

Лідери ЄС також підтвердили прихильність до надання політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС на підтримку України, а також шляхом активізації двосторонньої підтримки, зокрема протиповітряної оборони, потенціалу та допомоги у розмінуванні.

Крім того, в ЄС зажадали, щоб РФ "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". А також закликала владу Білорусі "утриматися від будь-якої подальшої участі в незаконній агресивній війні Росії проти України, негайно припинити дозволяти використання своєї території як плацдарму для атак на Україну, що само собою є агресією", і перестати надавати РФ військову підтримку.