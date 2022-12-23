РФ не удастся уничтожить ни Рождество, ни Украину, - ЕС в ОБСЕ

Российской Федерации не удастся разрушить решимость Украины бороться с агрессором до победы, как и волю жить свободно и независимо.

Об этом говорится в оглашенном заявлении Евросоюза на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт представительства ЕС в международных организациях в Вене.

"Россия намерена в этом году лишить жителей Украины праздников. Но Россия должна понять, что она не может уничтожить ни Рождество, ни Украину. России никогда не удастся разрушить волю украинского народа жить свободно и независимо, его решимость бороться с агрессором до победы, его демократическое и благополучное европейское будущее", - указывается в релизе.

Также отмечается, что на состоявшемся на прошлой неделе Европейском совете лидеры ЕС ясно дали понять, что Евросоюз и его государства-члены решительно осуждают агрессивную войну России против Украины.

"Они подтвердили полную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемого права Украины на самооборону от российской агрессии", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС также подтвердили приверженность оказанию политической и военной поддержки Украине, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС в поддержку Украины, а также путем активизации двусторонней поддержки, в частности противовоздушной обороны, потенциала и помощи в разминировании.

Кроме того, в ЕС потребовали, чтобы РФ "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ". А также призвали власти Беларуси "воздержаться от любого дальнейшего участия в незаконной агрессивной войне России против Украины, немедленно прекратить разрешать использование своей территории как плацдарма для атак на Украину, что само по себе является агрессией", и перестать оказывать РФ военную поддержку.