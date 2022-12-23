РФ не удастся уничтожить ни Рождество, ни Украину, - ЕС в ОБСЕ
Российской Федерации не удастся разрушить решимость Украины бороться с агрессором до победы, как и волю жить свободно и независимо.
Об этом говорится в оглашенном заявлении Евросоюза на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт представительства ЕС в международных организациях в Вене.
"Россия намерена в этом году лишить жителей Украины праздников. Но Россия должна понять, что она не может уничтожить ни Рождество, ни Украину. России никогда не удастся разрушить волю украинского народа жить свободно и независимо, его решимость бороться с агрессором до победы, его демократическое и благополучное европейское будущее", - указывается в релизе.
Также отмечается, что на состоявшемся на прошлой неделе Европейском совете лидеры ЕС ясно дали понять, что Евросоюз и его государства-члены решительно осуждают агрессивную войну России против Украины.
"Они подтвердили полную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемого права Украины на самооборону от российской агрессии", - говорится в заявлении.
Лидеры ЕС также подтвердили приверженность оказанию политической и военной поддержки Украине, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС в поддержку Украины, а также путем активизации двусторонней поддержки, в частности противовоздушной обороны, потенциала и помощи в разминировании.
Кроме того, в ЕС потребовали, чтобы РФ "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ". А также призвали власти Беларуси "воздержаться от любого дальнейшего участия в незаконной агрессивной войне России против Украины, немедленно прекратить разрешать использование своей территории как плацдарма для атак на Украину, что само по себе является агрессией", и перестать оказывать РФ военную поддержку.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала для РФ.
Напомним, перед этим стало известно, что Совет министров ОБСЕ впервые соберется на встречу без России, которая пройдет в Польше.
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