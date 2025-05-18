РФ вдарила по житловому сектору Куп’янська: поранено трьох людей

За даними слідства, 18 травня близько 9:30 армія РФ скинула авіабомбу на приватний сектор у Купʼянську. Боєприпас влучив у дорогу біля одного з будинків.

Унаслідок вибуху 55-річний чоловік отримав поранення. Ще дві жінки - 75 та 55 років - дістали гострий емоційний шок. У місті також пошкоджені будівлі та господарчі споруди.

Фото: РФ вдарила по житловому сектору Куп’янська

Попередньо встановлено, що окупанти використали керовану авіабомбу ФАБ-500 з модулем планування та коригування (УМПК).

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчі разом із прокурорами фіксують докази чергового воєнного злочину Росії.