РФ ударила по жилому сектору Купянска: ранены три человека

Россия нанесла очередной удар по жилой застройке Купянска. Ранены три человека, среди них - пожилая женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 18 мая около 9:30 армия РФ сбросила авиабомбу на частный сектор в Купянске. Боеприпас попал в дорогу возле одного из домов.
В результате взрыва 55-летний мужчина получил ранения. Еще две женщины - 75 и 55 лет - получили острый эмоциональный шок. В городе также повреждены здания и хозяйственные постройки.
Фото: РФ ударила по жилому сектору Купянска
Предварительно установлено, что оккупанты использовали управляемую авиабомбу ФАБ-500 с модулем планирования и корректировки (УМПК).
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Следователи вместе с прокурорами фиксируют доказательства очередного военного преступления России.
Напомним, 3 мая россияне ударили по Купянску. Прямой удар авиабомбы пришелся на спасательную часть.
Ночью 4 мая российская авиация снова ударила по Купянску. В городе разрушены жилые дома, были раненые и масштабные пожары.
Также в апреле российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск. В результате обстрела пострадали три человека.
Одна из управляемых авиационных бомб попала во двор частного домовладения, в результате чего возник пожар. По другому адресу повреждено здание лечебного учреждения, горели 8 гаражных боксов и 3 медицинских автомобиля.
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