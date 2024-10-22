РФ вдарила по житловому району Харкова: що відомо про наслідки

Російська армія ввечері вівторка завдала удару авіабомбами по місту Харків. Зафіксовано влучааня у житловому районі міста.
Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова.
За даними Терехова, вибухи у місті було чути близько 21:30. Росіяни запустили по місту керовані авіаційні бомби.
Згодом стало відомо, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Також була інформація про ворожий удар по Салтівському району.
Третій приліт було зафіксовано у Київському районі поряд з навчальним закладом.
"У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов.
Раніше ми писали про те, що 20 жовтня Росія атакувала місто Харків з повітря, застосувавши керовані авіабомби. Тоді було пошкоджено енергосистему міста, що призвело до перебоїв з електропостачанням у кількох районах.
Російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали, зокрема Основ’янський та Київський райони.
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