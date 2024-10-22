UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

РФ вдарила по житловому району Харкова: що відомо про наслідки

Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері вівторка завдала удару авіабомбами по місту Харків. Зафіксовано влучааня у житловому районі міста.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова.

За даними Терехова, вибухи у місті було чути близько 21:30. Росіяни запустили по місту керовані авіаційні бомби.

Згодом стало відомо, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Також була інформація про ворожий удар по Салтівському району.

Третій приліт було зафіксовано у Київському районі поряд з навчальним закладом.

"У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов.

Авіаудар по Харкову 20 жовтня

Раніше ми писали про те, що 20 жовтня Росія атакувала місто Харків з повітря, застосувавши керовані авіабомби. Тоді було пошкоджено енергосистему міста, що призвело до перебоїв з електропостачанням у кількох районах.

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілювали житлові квартали, зокрема Основ’янський та Київський райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні