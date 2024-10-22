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РФ ударила по жилому району Харькова: что известно о последствиях

Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером вторника нанесла удар авиабомбами по городу Харьков. Зафиксировано попадание в жилой район города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По данным Терехова, взрывы в городе было слышно около 21:30. Россияне запустили по городу управляемые авиационные бомбы.

Впоследствии стало известно, что на месте одного из прилетов Холодногорского района пожар. Также была информация о вражеском ударе по Салтовскому району.

Третий прилет был зафиксирован в Киевском районе рядом с учебным заведением.

"В жилых домах вокруг частично вылетели стекла. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Терехов.

Авиаудар по Харькову 20 октября

Ранее мы писали о том, что 20 октября Россия атаковала город Харьков с воздуха, применив управляемые авиабомбы. Тогда была повреждена энергосистема города, что привело к перебоям с электроснабжением в нескольких районах.

Российские кафиры целенаправленно обстреливали жилые кварталы, в частности, Основянский и Киевский районы.

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