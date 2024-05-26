РФ вдарила по житловому будинку у Вінницькій області, є постраждалі

"На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали", - розповів чиновник у своєму Telegram.

Він також повідомив, що на місці прильоту проводиться евакуація мешканців.

"На місці працюють усі відповідні служби", - додав глава ОВА.

В якому саме населеному пункті був "приліт" - не уточнюється.

Пізніше очільник ОВА розповів, що у всіх постраждалих було діагностовано медиками легкий ступінь тяжкості, і що люди відмовилися від госпіталізації.

Нічні повітряні удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні у ніч проти 26 травня оголошена повітряна тривога по всій території країни. Напередодні ввечері в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над різними областями. А пізніше були зафіксовані запуски крилатих ракет противника, здійснених зі стратегічної авіації (близько п'яти бортів Ту-22М3), по території України.

Ще пізніше були зафіксовані пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал" по Україні.

Також додамо, що вночі у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Крім того, в стало відомо про вибух в районі самого Хмельницького.