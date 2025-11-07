UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

РФ вдарила по Запоріжжю: у дитсадку та житлових будинках вибиті вікна

Фото: незадовго до атаки ПС повідомили про пуски КАБів (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Маловічко Юлія

Запоріжжя вночі 7 листопада виявилось під атакою ворога, внаслідок чого у багатоповерхівках та дитсадку вибило вікна. Незадовго до цього Повітряні Сили повідомляли про загрозу КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя. Наразі інформації про постраждалих не надходило", - повідомив Федоров о 00:44.

Раніше, о 23:50, Повітряні сили сповіщали про загрозу КАБів в напрямку Запоріжжя. Водночас про це писав і глава ОВА, після чого додав, що є також і загроза застосування ударних дронів по області. Вже о 0:47 у Федорова в Telegram з'явилось повідомлення ще й про загрозу балістики.

Зазначимо, станом на 0:46 карта повітряних тривог в Україні виглядала так:

Фото: тривогу оголосили на північному-сході та на Запоріжжі (t.me/alarmua)

Оновлено о 01:58

"У Запоріжжі комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив Федоров.

 

 

Попередні обстріли Запоріжжя

Як ми писали, 5 листопада на Запоріжжі окупанти атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників - в результаті обстрілу четверо осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 3 листопада у Дніпрі та Запорізькій області було чути звуки вибухів. Росіяни запустили по цим регіонам балістичні ракети. У Запорізькому районі пролунали чотири вибухи.

РБК-Україна також повідомляло, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя в ніч на 2 листопада.

Російська Федерація Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів