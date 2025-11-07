РФ ударила по Запорожью: в детсаду и жилых домах выбиты окна

"В результате атаки россиян, выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья. Сейчас информации о пострадавших не поступало", - сообщил Федоров в 00:44.

Ранее, в 23:50, Воздушные силы сообщали об угрозе КАБов в направлении Запорожья. В то же время об этом писал и глава ОВА, после чего добавил, что есть также и угроза применения ударных дронов по области. Уже в 0:47 у Федорова в Telegram появилось сообщение еще и об угрозе баллистики.

Отметим, по состоянию на 0:46 карта воздушных тревог в Украине выглядела так:

Фото: тревогу объявили на северо-востоке и в Запорожье (t.me/alarmua)

Обновлено в 01:58

"В Запорожье коммунальщики уже начали ликвидацию последствий вражеской атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Федоров.