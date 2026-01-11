РФ вдарила по залізниці: поранено машиністів, затримуються більш як 60 поїздів

Внаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Поранено працівників "Укрзалізниці", а десятки поїздів курсують із затримками та зміненими маршрутами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління УЗ Олександра Перцовського та прес-службу "Укрзалізниці".
Як повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський, під час ворожого удару було травмовано машиніста та його помічника вантажного локомотива.
Поруч із локомотивом вибухнув ударний дрон типу "Шахед".
За його словами, чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу. Локомотивна бригада встигла безпечно закріпити локомотив, однак не мала змоги евакуюватися та була змушена залягти на місці.
Обидва залізничники зазнали осколкових поранень. Лікарі вже дістали уламки, наклали шви, їхній стан стабільний. Наразі вирішується питання подальшого лікування, транспортування та реабілітації постраждалих.
Унаслідок знеструмлення вночі на Придніпровській залізниці рух тимчасово переводили на тепловозну тягу та генератори. Станом на ранок напругу в контактну мережу на основних ділянках уже подано, однак на окремих напрямках рух тепловозами триває.
Також зафіксовано низку незначних влучань по об’єктах залізничної інфраструктури, які оперативно усуваються без суттєвого впливу на рух.
В "Укрзалізниці" повідомили, що через наслідки нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються з відхиленням від графіка. Йдеться як про поїзди далекого сполучення, так і про міжнародні рейси.
Зміненим маршрутом курсують:
Наразі залізничники усувають пошкодження та формують оптимальні маршрути, щоб якнайшвидше повернути поїзди до графіку.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, 11 січня Росія знову атакувала Україну, запустивши 154 ударні дрони.
Більшість із них було збито силами ППО, однак зафіксовано влучання 22 безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків у двох районах.