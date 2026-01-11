РФ ударила по железной дороге: ранены машинисты, задерживаются более 60 поездов

В результате ночных российских обстрелов получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Ранены работники "Укрзализныци", а десятки поездов курсируют с задержками и измененными маршрутами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления УЗ Александра Перцовского и пресс-службу "Укрзализныци".
Как сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский, во время вражеского удара были травмированы машинист и его помощник грузового локомотива.
Рядом с локомотивом взорвался ударный дрон типа "Шахед".
По его словам, дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе. Локомотивная бригада успела безопасно закрепить локомотив, однако не имела возможности эвакуироваться и была вынуждена залечь на месте.
Оба железнодорожника получили осколочные ранения. Врачи уже достали обломки, наложили швы, их состояние стабильное. Сейчас решается вопрос дальнейшего лечения, транспортировки и реабилитации пострадавших.
В результате обесточивания ночью на Приднепровской железной дороге движение временно переводили на тепловозную тягу и генераторы. По состоянию на утро напряжение в контактную сеть на основных участках уже подано, однако на отдельных направлениях движение тепловозами продолжается.
Также зафиксирован ряд незначительных попаданий по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые оперативно устраняются без существенного влияния на движение.
В "Укрзализныце" сообщили, что из-за последствий ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Речь идет как о поездах дальнего следования, так и о международных рейсах.
Измененным маршрутом курсируют:
Сейчас железнодорожники устраняют повреждения и формируют оптимальные маршруты, чтобы как можно быстрее вернуть поезда в график.
Напомним, по данным Воздушных сил, 11 января Россия снова атаковала Украину, запустив 154 ударных дрона.
Большинство из них было сбито силами ПВО, однако зафиксировано попадание 22 беспилотников на 18 локациях, а также падение обломков в двух районах.