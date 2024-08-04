UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ вдарила по залізниці у Полтавській області, деякі поїзди йдуть з затримками

Фото: РФ вдарила по залізниці у Полтавській області, деякі поїзди йдуть з затримками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області 4 серпня. Є затримки поїздів Харківського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Вночі внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ

Як розповіли в УЗ, через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.

"Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - додали в компанії.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі. 
 

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 4 серпня атакували Україну дронами-камікадзе. Вибухи лунали у Харкові та Миргороді Полтавської області.

ППО збила всі п'ять дронів, які РФ запустила по Україні. Додамо, що вранці 4 серпня окупанти з міномета атакували Очаків Миколаївської області, постраждала жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПолтавська областьВійна в Україні