РФ вдарила по залізниці у Полтавській області, деякі поїзди йдуть з затримками

"Вночі внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ

Як розповіли в УЗ, через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.

"Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - додали в компанії.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

