РФ ударила по ж/д в Полтавской области, некоторые поезда идут с задержками

"Ночью в результате обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Перечню поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ

Как рассказали в УЗ, из-за обстрелов были повреждены рельсы, контактная сеть, опоры и т.д.

"Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - добавили в компании.

Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.