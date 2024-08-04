Росіяни з міномету вдарили по Очакову: є постраждала
Російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області з міномету 4 серпня. Постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.
За даними голови ОВА, тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка.
"Їй надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено чотири приватні будинки", - додав Кім.
Атака РФ по Україні
Близько 00:00 у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів та крилатих ракет.
За кілька хвилин вибухи пролунали у Харкові та Миргороді Полтавської області.
Вже вранці 4 серпня стало відомо, що росіяни атакували територію України п'ятьма дронами. Усі безпілотники збили ППО.
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