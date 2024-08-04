Росіяни з міномету вдарили по Очакову: є постраждала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Їй надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено чотири приватні будинки", - додав Кім.

Атака РФ по Україні

Близько 00:00 у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів та крилатих ракет.

За кілька хвилин вибухи пролунали у Харкові та Миргороді Полтавської області.

Вже вранці 4 серпня стало відомо, що росіяни атакували територію України п'ятьма дронами. Усі безпілотники збили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.