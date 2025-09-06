UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

РФ вдарила по залізниці поблизу Слов'янська: ряд потягів рухається з затримкою

Фото: через обстріл ряд потягів рухається з затримкою (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 6 вересня, вдарили по залізниці у Донецькій області, в результаті обстрілу ряд потягів рухається з затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Ранок починається з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині. Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках. Наразі спеціалісти оцінюють пошкодження та строки відновлень.

Також стало відомо, що з затримкою рухаються такі приміські поїзди:

  • Поїзд №6809 Близнюки - Словʼянськ з резервним тепловозом курсуватимете до станції Бантишеве, звідти пасажирів доставлять до місць призначень автобусами.
  • №6812/6822 Краматорськ – Харків зупинився на ділянці Ясногірка – Словʼянськ. Наразі затримка понад 20 хвилин.

"Працюємо над відновленням руху, аби довезти кожного. У разі змін – інформуватимемо", - додали в "Укрзалізниці".

Удари РФ по "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Також повідомлялось, що армія РФ вночі 30 серпня атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Через обстріл Київської області ряд потягів затримувались через знеструмлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяДонецька область