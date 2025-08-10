РФ вдарила по вокзалу у Синельниковому, скасовано низку поїздів (фото)

Удари по Дніпропетровщині

Зауважимо, що російські війська за останні місяці вже кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області.

Ворог завдав 27 червня ракетний удар, у місті пролунало кілька вибухів, а у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Дніпра та області.

На місці влучання виникла пожежа. Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих через ворожу атаку, згодом кількість жертв зросла до чотирьох.

До того, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.