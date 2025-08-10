RU

Война в Украине

РФ ударила по вокзалу в Синельниково, отменен ряд поездов (фото)

Фото: Россия ударила по железнодорожной станции в Синельниково (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска атаковали железнодорожную станцию в Синельниково, из-за чего движение поездов временно приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского и "Укрзализныцю".

В результате ночного удара по железнодорожному узлу в Днепропетровской области часть поездов отменена или будет курсировать по измененным маршрутам.

Заранее все работники станции были эвакуированы, поэтому жертв среди персонала нет.

Утром начались работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Из-за инцидента временно отменен ряд рейсов, в частности:

  • 6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный;
  • 6272 Синельниково-1 - Самойловка;
  • 6277 Самойловка - Днепр-Главный;
  • 6583 Синельниково-1 - Запорожье-2;
  • 6185 Синельниково-1 - Днепр-Главный;
  • 6104 Синельниково-1 - Чаплино;
  • 6148 Чаплино - Демурино;
  • 6143 Демурино - Чаплино;
  • 6141 Чаплино - Днепр-Главный;
  • 7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный;
  • 6533/6534 Запорожье-2 - Синельниково-1;
  • 6548/6547 Синельниково-1 - Запорожье-2;
  • 6109 Демируне - Днепр-Главный;
  • 6110 Днепр-Главный - Чаплино;
  • 7401 Синельниково-1 - Днепр-Главный.

Некоторые поезда курсируют по измененным маршрутам.

В частности, поезд №7202 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный объезжает Синельниково, а поезд №6536 движется в Славгород-Южный вместо Самойловки.

Обновлено

Спасатели ликвидировали последствия массированной атаки БпЛА на Днепропетровщине

Ночью российские беспилотники совершили масштабный обстрел Синельниковского района Днепропетровской области.

 
Фото: Россия ударила по Синельниково (t.me/dsns_telegram)

В районном центре повреждена инфраструктура, значительные разрушения понесло транспортное предприятие, а также повреждены два частных дома.

На нескольких локациях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Кроме того, последствия атаки успешно устранили в Васильковской и Межевской территориальных громадах.

Удары по Днепропетровской области

Заметим, что российские войска за последние месяцы уже несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области.

Враг нанес 27 июня ракетный удар, в городе прогремело несколько взрывов, а в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для Днепра и области.

На месте попадания возник пожар. Сначала председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о трех погибших из-за вражеской атаки, впоследствии количество жертв возросло до четырех.

До того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Российская ФедерацияДнепропетровская областьВойна в Украине