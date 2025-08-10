РФ ударила по вокзалу в Синельниково, отменен ряд поездов (фото)

В результате ночного удара по железнодорожному узлу в Днепропетровской области часть поездов отменена или будет курсировать по измененным маршрутам.

Заранее все работники станции были эвакуированы, поэтому жертв среди персонала нет.

Утром начались работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Из-за инцидента временно отменен ряд рейсов, в частности:

6107 Синельниково-1 - Днепр-Главный;

6272 Синельниково-1 - Самойловка;

6277 Самойловка - Днепр-Главный;

6583 Синельниково-1 - Запорожье-2;

6185 Синельниково-1 - Днепр-Главный;

6104 Синельниково-1 - Чаплино;

6148 Чаплино - Демурино;

6143 Демурино - Чаплино;

6141 Чаплино - Днепр-Главный;

7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный;

6533/6534 Запорожье-2 - Синельниково-1;

6548/6547 Синельниково-1 - Запорожье-2;

6109 Демируне - Днепр-Главный;

6110 Днепр-Главный - Чаплино;

7401 Синельниково-1 - Днепр-Главный.

Некоторые поезда курсируют по измененным маршрутам.

В частности, поезд №7202 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный объезжает Синельниково, а поезд №6536 движется в Славгород-Южный вместо Самойловки.

Обновлено

Спасатели ликвидировали последствия массированной атаки БпЛА на Днепропетровщине

Ночью российские беспилотники совершили масштабный обстрел Синельниковского района Днепропетровской области.

Фото: Россия ударила по Синельниково (t.me/dsns_telegram)

В районном центре повреждена инфраструктура, значительные разрушения понесло транспортное предприятие, а также повреждены два частных дома.

На нескольких локациях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Кроме того, последствия атаки успешно устранили в Васильковской и Межевской территориальных громадах.