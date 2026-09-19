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РФ вдарила по Вишгородському району: постраждали мати з дитиною

22:00 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Валерія Абабіна
Фото: Рятувальники ДСНС (Фейсбук ДСНС Києва)

У Вишгородському районі на Київщині внаслідок російської атаки постраждали двоє людей - мати та дитина. Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

За словами голови ОВА, унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі постраждали мати та дитина. Обох госпіталізували до місцевої лікарні, де їм нададуть усю необхідну допомогу.

Ворог вкотре вдарив по цивільних об'єктах - унаслідок атаки пошкоджено заклад освіти та автобус. На місці працюють рятувальники ДСНС, які ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, 18 вересня внаслідок ранкового удару дронів по Фастівщині постраждала ціла родина - п'ятеро людей, зокрема троє дітей, у яких зафіксували акубаротравму та гостру реакцію на стрес.

Раніше, у ніч на 17 вересня, ворог також атакував дронами Бучанський район Київської області, де теж постраждала дитина.

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