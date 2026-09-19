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РФ ударила по Вышгородскому району: пострадали мать с ребенком

22:00 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Валерия Абабина
Фото: Спасатели ГСЧС (Фейсбук ГСЧС Киева)

В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека - мать и ребенок. Их госпитализировали в местную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе пострадали мать и ребенок. Оба госпитализированы в местную больницу, где им предоставят всю необходимую помощь.

Враг еще раз ударил по гражданским объектам - в результате атаки повреждены учебное заведение и автобус. На месте работают спасатели ГСЧС, которые ликвидируют последствия.

Напомним, 18 сентября в результате утреннего удара дронов по Фастовщине пострадала целая семья - пять человек, в том числе трое детей, у которых зафиксировали акубаротравму и острую реакцию на стресс.

Ранее, в ночь на 17 сентября, враг также атаковал дронами Бучанский район Киевской области, где тоже пострадал ребенок.

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