РФ ударила по Вышгородскому району: пострадали мать с ребенком

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе пострадали мать и ребенок. Оба госпитализированы в местную больницу, где им предоставят всю необходимую помощь.

Враг еще раз ударил по гражданским объектам - в результате атаки повреждены учебное заведение и автобус. На месте работают спасатели ГСЧС, которые ликвидируют последствия.