РФ ударила по Вышгородскому району: пострадали мать с ребенком

В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали два человека - мать и ребенок. Их госпитализировали в местную больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки в Вышгородском районе пострадали мать и ребенок. Оба госпитализированы в местную больницу, где им предоставят всю необходимую помощь.
Враг еще раз ударил по гражданским объектам - в результате атаки повреждены учебное заведение и автобус. На месте работают спасатели ГСЧС, которые ликвидируют последствия.
Напомним, 18 сентября в результате утреннего удара дронов по Фастовщине пострадала целая семья - пять человек, в том числе трое детей, у которых зафиксировали акубаротравму и острую реакцию на стресс.
Ранее, в ночь на 17 сентября, враг также атаковал дронами Бучанский район Киевской области, где тоже пострадал ребенок.