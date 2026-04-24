UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ вдарила по Україні "Іскандерами" і сотнею дронів, є десяток "прильотів"

08:24 24.04.2026 Пт
2 хв
Скільки російських дронів вночі прорвали заслін ППО?
aimg Ірина Глухова
Фото: росіяни атакували вночі дронами та ракетами (Getty Images)

В ніч на 24 квітня російські окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети та 107 дронів, близько 70 із яких були "Шахедами". Сили ППО знешкодили 96 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти

Як зазначається, атака розпочалася ще з 18:00 23 квітня.

Противник застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 107 ударних БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.

Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Шаталово, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 70 із них становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

У Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 10 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у двох місцях.

При цьому повітряний російський напад триває, в українському небі перебувають кілька безпілотників.

Нагадаємо, російська армія атакувала сьогодні вночі Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про двох загиблих і 15 поранених.

Також уражене торгівельне судно. На борту виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниРакетиДрони