РФ ударила по Украине "Искандерами" и сотней дронов, есть десяток "прилетов"

Как отмечается, атака началась еще с 18:00 23 апреля.

Противник применил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 107 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись по направлениям: Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым). Около 70 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 96 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в двух местах.

При этом воздушное российское нападение продолжается, в украинском небе находятся несколько беспилотников.