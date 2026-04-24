Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ ударила по Украине "Искандерами" и сотней дронов, есть десяток "прилетов"

08:24 24.04.2026 Пт
2 мин
Сколько российских дронов ночью прорвали заслон ПВО?
aimg Ирина Глухова
Фото: россияне атаковали ночью дронами и ракетами (Getty Images)

В ночь на 24 апреля российские оккупанты запустили по Украине 2 баллистические ракеты и 107 дронов, около 70 из которых были "Шахедами". Силы ПВО обезвредили 96 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночной обстрел Одессы: двое погибших и более 10 раненых, среди которых дети

Как отмечается, атака началась еще с 18:00 23 апреля.

Противник применил две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 107 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись по направлениям: Шаталово, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым). Около 70 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 96 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных дронов на 9 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в двух местах.

При этом воздушное российское нападение продолжается, в украинском небе находятся несколько беспилотников.

Напомним, российская армия атаковала сегодня ночью Одессу ударными беспилотниками.

В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о двух погибших и 15 раненых.

Также поражено торговое судно. На борту возник пожар.

Больше по теме:
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна России против УкраиныРакетыДрони